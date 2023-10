Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist al agentiei de presa britanice Reuters a fost ucis, iar alti sase de la alte media internationale au fost raniti in in timp ce acopereau mediatic schimburile de foc de la granita israeliano-libaneza, relateaza AFP si DPA.

- Un jurnalist al Reuters a fost ucis in timp ce lucra in sudul Libanului, a anunțat vineri agenția printr-un comunicat.„Suntem profund intristați sa aflam ca cameramanul nostru, Issam Abdallah, a fost ucis", se arata in comunicat, potrivit mediafax. Issam facea parte dintr-o echipa din sudul…

- Jurnalistul Issam Abdullah de la Reuters a fost ucis și alți 5 jurnaliști de la Al Jazeera, Reuters și AFP au fost raniți in timp ce transmiteau din Alma al-Shaab, in sudul Libanului.Se pare ca mașina și zona in care jurnaliștii in care aceștia se aflau a fost bombardata de catre armata Israelului.…

- Artileria israeliana a lovit duminica sudul Libanului, ca raspuns la un atac armat provenit din aceasta zona, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, citat de France Presse si Reuters. Hezbollah recunoaște ca a tras asupra Israelului și anunța ca e solidar cu „rezistența palestiniana victorioasa”,…

- Israelul ii avertizeaza pe rezidenții din Fașia Gaza sa plece imediat intrucat va inceta furnizarea de energie electrica, combustibil și bunuri, jurand represalii fara precedent pentru atacul de amploare declanșat sambata, 7 octombrie, de gruparea terorista palestiniana Hamas. Cel puțin 250 de israeliene…

- Au fost momente de spaima intr-o unitate școlara din sudul Spaniei. Din primele informații, un minor a injunghiat mai multe persoane. Un adolescent a ranit trei profesori și un elev, a anunțat poliția, potrivit Reuters. Atacul sangeros a avut loc intr-un liceu din Jerez de la Frontera, in sudul Spaniei.…

- Un avion tactic de bombardament Su-24 s-a prabusit marti in sudul regiunii Volgograd in timpul unui zbor de antrenament, a anuntat agentia de stiri TASS, citand Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters.

- Cel putin 10 oameni au fost raniti luni intr-o explozie la un depozit de cereale din apropiere de portul Derince din vestul Turciei, informeaza Reuters, citata de Agerpres. ⚡️Video of the explosion at a Port in Derince, Turkey. pic.twitter.com/NbMeOvJvz2 — War Monitor (@WarMonitors) August 7, 2023 A…