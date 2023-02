Un jurnalist PRO TV a fost reținut pentru 30 de zile. Ar fi agresat un minor Un cunoscut jurnalist PRO TV a fost reținut pentru 30 de zile. Barbatul ar fi agresat un minor de 16 ani. Jurnalistul era prezent aproape in fiecare seara la PRO TV, respectiv de atatea ori cand se produceau evenimente pe raza lui de acțiune, județul Dambovița. Corespondent PRO TV reținut pentru 30 de zile. Acuzațiile […] The post Un jurnalist PRO TV a fost reținut pentru 30 de zile. Ar fi agresat un minor appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

