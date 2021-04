Stiri pe aceeasi tema

- George Karaivaz, un ziarist experimentat care lucra pentru postul STAR TV, binecunoscut publicului grec pentru investigatiile sale legate de infractiunile de drept comun, a fost impușcat mortal vineri, 9 aprilie, la Atena, in apropierea domiciliului sau, relateaza Agerpres, care citeaza Reuters și AFP.Potrivit…

- Doi barbati inarmati aflati pe o motocicleta au impuscat mortal vineri un proeminent ziarist grec in apropierea domiciliului acestuia din Atena, a anuntat politia greaca, citata de Reuters si AFP, noteaza Agerpres. George Karaivaz, un ziarist experimentat care lucra pentru postul STAR TV, era binecunoscut…

- Guvernul de la Atena si-a reiterat luni cererea de a incepe negocieri cu Germania cu privire la plata 'reparatiilor' pentru daunele produse in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, la 80 de ani de la invadarea Greciei de catre trupele naziste, relateaza DPA. Inaintea marcarii acestei date…

- Grecia a dispus ca medicii din sectorul privat din regiunea Atenei sa ajute sistemul public de sanatate in lupta impotriva inmultirii noilor infectari cu COVID-19, a anuntat luni ministrul Sanatatii, Vassilis Kikilias, potrivit agenției Reuters.

- Peste 180 de copii și profesori romani din diaspora, dar și din Romania, au participat cu mare interes la evenimentul cultural DIALOGURI LA MASA TACERII- CONSTANTIN BRÂNCUȘI – 145 DE ANI DE LA NAȘTEREA SCULPTORULUI, organizat de catre Biblioteca Națională a României in parteneriat cu Asociația…

- Imagini rare și spectaculoase cu Acropola din Atena. Celebra construcție antica a fost acoperita de zapada, dupa ce vremea s-a inrautațit in Grecia, țara neobisnuita cu ninsorile, mai ales in sud, transmite Tvr.ro. Partenonul, edificiu din secolul al V-lea i.Hr., din centrul istoric al Atenei, abia…

- Guvernul elen a luat decizia instituirii unui lockdown total in Atena și in regiunile din jur, pentru a stopa raspandirea coronavirusului și pentru a ridica presiunea asupra sistemului sanitar. In urma cu doua saptamani, scolile primare si liceele au fost redeschise dupa doua luni, anunta digi24 . Prim-ministrul…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anuntat instituirea unui lockdown total in Atena, pentru a combate cresterea numarului de cazuri de COVID-19 din ultimele saptamani, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters si AFP. Premierul Kyriakos Mitsotakis precizeaza ca masura intra in vigoare din 11…