- Jurnalistul Andrzej Poczobut, personalitate a minoritatii poloneze din Belarus, a fost condamnat, miercuri, la opt ani de inchisoare pentru „incitare la ura”, conform unui comunicat al justiției bieloruse. Pedeapsa prevede detentia intr-un „lagar penitenciar cu regim sever”, a precizat instanta suprema…

- Un barbat din Alba Iulia cu antecedente penale a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a lovit o polițista intr-un club din municipiu. A. B. aflat in penitenciar, unde executa o condamnare la 3 ani și 3 luni de inchisoare, a primit un supliment de pedeapsa de 5 luni pentru lovire și tulburarea…

- Șeful unei grupari mafiote, care fusese condamnat la peste 200 de ani de inchisoare pentru rapire si omucidere, a evadat in urma atacului asupra inchisorii din Mexic in care au fost ucise 19 persoane.

- Un barbat in varsta de 37 ani a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 5 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip semiinchis, cu privarea de dreptul de a exercita activitatea legata de gestionarea mijloacelor materiale pe un termen de 2 ani, pentru comiterea a cinci episoade de escrocherie. Sentința…

- Primarul Istanbulului Ekrem Imamoglu, rival al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a fost condamnat la doi ani, sapte luni si 15 zile de inchisoare pentru insultarea unor responsabili turci, relateaza miercuri Reuters.

- Joi, 8 decembrie 2022, va avea loc. la Curtea de Apel Constanta, primul termen in dosarul in care Valentin Vrabie, primarul din Medgidia, a fost condamnat in prima instanta la pedeapsa de un an si sapte luni de inchisoare cu executare. Amintim ca, la data de 28 iunie 2022, Marius Catalin Croitoru, presedintele…

- Colaureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Beliatki, vechi aparator al drepturilor omului in Belarus, risca pana la 12 ani de inchisoare intr-un dosar de "contrabanda" cu numerar, a anuntat luni ONG-ul sau Viasna, informeaza AFP, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Prin sentința Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani, din 28 noiembrie, barbatul in varsta de 38 de ani care a impușcat o persoana la Bacioi, a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 9 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis. Sentința nu este definitiva și poate fi contestata…