Un jurnalist care a fost închis 1 an şi 6 luni, despăgubit cu 180 de milioane de dolari Un tribunal federal din Washington a luat aceasta decizie, in mare masura simbolica, potrivit unei copii judecatoresti consultate de AFP.



Jurnalistul americano-iranian, care se afla la Teheran, a fost arestat impreuna cu sotia sa pe 22 iulie 2014, atunci cand Iranul tocmai acceptase negocieri internationale privind programul sau nuclear. Sotia sa a fost eliberata dupa doua luni de detentie. Acuzat de "spionaj" in favoarea SUA, el a petrecut 544 de zile in inchisoarea Evin, in nordul Teheranului, unde a suportat rele tratamente, fiind privat de somn si amenintat ca va fi decapitat,

Sursa articol si foto: rtv.net

