China inregistreaza a cincea zi consecutiva cu numar record de cazuri COVID. Intre timp, Politia a arestat doua persoane la Shanghai dupa protestele fara precedent din cauza restricțiilor.

- „BBC este extrem de ingrijorat de modul in care a fost tratat jurnalistul nostru Ed Lawrence, care a fost arestat si incatusat in timp ce acoperea protestele din Shanghai", a declarat intr-un comunicat un purtator de cuvant.

BBC a anuntat ca unul dintre jurnalistii sai a fost arestat in timp ce relata de la protestele de la Shanghai si si-a exprimat ingrijorarea cu privire la modul in care a fost tratat barbatul. "BBC este extrem de ingrijorat cu privire la felul in care a fost tratat jurnalistul nostru Ed Lawrence, care…

Intr-un comunicat publicat duminica seara, BBC a precizat ca unul dintre jurnaliștii sai, Edward Lawrence, a fost reținut timp de cateva ore de autoritațile chineze inainte de a fi eliberat. Un alt jurnalist, din Elveția, a avut parte de același tratament, in plus fiindu-i confiscat echipamentul.

BBC a anuntat ca unul dintre juurnalistii sai a fost arestat in timp ce relata de la protestele de la Shanghai si si-a exprimat ingrijorarea cu privire la modul in care a fost tratat barbatul.

Politia a arestat doua persoane luni la Shanghai, unde manifestantii s-au adunat in weekend pentru a protesta impotriva restrictiilor sanitare legate de COVID-19 si a cere mai multe libertati in China, a constatat un jurnalist AFP.

Un jurnalist cunoscut a fost arestat in Senegal, pentru acuzatii ca ar fi distribuit informatii care ar putea dauna securitatii tarii, informeaza BBC, citat de Rador.

China ar fi inființat zeci de "secții de poliție in strainatate" in țari din intreaga lume, de care activiștii se tem ca ar putea fi folosite pentru a urmari și harțui disidenții, ca parte a masurilor de combatere a corupției luate de Beijing, The Hague, citat de pbs.org.