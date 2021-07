Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul american cu origini romanesti Nicholas Kristof, care scrie din 1984 pentru „The New York Times“ si a castigat doua premii Pulitzer, si-a declarat public intentia de a candida pentru postul de guvernator al statului Oregon la alegerile din noiembrie 2022.

- Platformele sociale precum Facebook sau Twitter unde circula dezinformare despre vaccinuri omoara oameni, a acuzat președintele american Joe Biden. Președintele american susține ca rețelele sociale raspandesc neadevaruri despre pandemie și vaccinuri, acuzand ca ele „ucid oamenii”. „Singura pandemie…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni, 12 iulie, un mesaj dupa ce partidul PAS, condus de Maia Sandu, a caștigat detașat alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova. Iohannis a subliniat „spiritul civic si optiunea clara pentru reforme” ale cetatenilor Republicii Moldova.„Felicitari…

- Romania's President Klaus Iohannis sent a message on Sunday July 4, the US Independence Day. "Heartfelt congratulations to all of our American friends and strategic partners on the 245th anniversary of the Independence Day. Happy 4th of July!," Iohannis wrote on Twitter. At an Independence…

- Nationala de hochei pe gheata a Romaniei va participa in perioada 15-21 mai la un turneu international in Slovenia, la Ljubljana, care va avea loc sub denumirea de ''Beat Covid-19''. Tricolorii vor sustine cinci partide, urmand sa debuteze pe 15 mai, contra Frantei (21:00,…

- Premierul Florin Citu s-a intalnit luni seara, 11 mai, la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, purtand discuții pe tema negocierilor privind Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), relateaza Agerpres.Seful Executivului a anunțat ca a fost ”o intalnire foarte…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a mulțumit marți premierului României, Florin Cîțu, care a mers la Bruxelles pentru a avea negocieri pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), pentru o ”întâlnire constructiva”. ”Lucram…

- Ambasadorul Israelului in Romania a vizitat saptamana aceasta pentru prima oara Bucovina si Manastirile din Nordul Moldovei. Oficialul israelian a fost impresionat de monumentele religioase, dar si de caldura oamenilor locului, noteaza basilica.ro. Nu este nimic asemanator ospitalitații generoase…