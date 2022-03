Stiri pe aceeasi tema

- Brent Renaud, un faimos jurnalist și realizator de film american, a fost ucis in Ucraina. Moartea lui Brent Renaud a fost anunțata in ziua de duminica, 13 martie 2022. Jurnalistul se afla in orașul Irpin, care este asediat de militarii ruși. Irpin este in apropierea capitalei Ucrainei, Kiev. Brent Renaud…

- Rușii nu au puterea sa ne cucereasca, spune președintele Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a postat in cursul nopții un nou mesaj video in care s-a aratat increzator ca șansele Rusiei de a invada cu succes țara sa sunt mici. Zelenski a facut din nou apel catre aliații occidentali, pe care ii indeamna…

- Un numar de 22.596 cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, cu 4% mai putini fata de ziua precedenta, a informat, marti, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. “In data de 28 februarie, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat…

- Comandantii militari rusi ar fi primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, potrivit unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS . In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken a ajuns, miercuri, la Kiev pentru discuții cu liderii politici, pe fondul demersurilor diplomatice de a descuraja Rusia sa atace Ucraina, transmite presa internaționala.