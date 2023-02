Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat a deschis focul impotriva a doi jurnalisti de televiziune care relatau miercuri in direct despre o crima intr-o suburbie a orasului Orlando, statul american Florida, omorandu-l pe unul dintre ei si ranindu-l pe celalalt.

- Ancheta a polițiștilor dupa ce un barbat a fost impușcat mortal in timpul unei partide ilegale de vanatoare, in Timiș. Atat victima cat și cel care a tras nu aveau permise de port arma și nici autorizație de vanatoare.

- Christopher Williams, un tata a sase copii care a fost eliberat din Death Row in februarie 2021, a fost impuscat mortal in timp ce participa la inmormantarea unui alt fost detinut, la numai doi ani de la eliberarea sa. Christopher Williams, in varsta de 62 de ani, a petrecut aproape trei decenii in…

- Un agent al Politiei de frontiera din Israel a fost ranit vineri, in Cisiordania, intr-un atac comis de militant palestinian, care a fost impuscat mortal ulterior de fortele israeliene, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de cotidianul The Times of Israel, potrivit mediafax.…

- Un iranian a fost impuscat mortal de fortele de securitate dupa ce echipa nationala a Iranului a pierdut in fata SUA si a fost eliminata de la Cupa Mondiala, in timp ce demonstratii antiguvernamentale au avut loc in interiorul si in afara stadionului din Qatar si in Iran, scrie The Guardian.

- Prin sentința Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani, din 28 noiembrie, barbatul in varsta de 38 de ani care a impușcat o persoana la Bacioi, a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 9 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis. Sentința nu este definitiva și poate fi contestata…