- Politistii au intocmit un dosar penal pentru moarte suspecta dupa ce un ziarist a fost gasit decedat, duminica seara, la subsolul unui bloc din municipiul Focsani, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.

- Autoritatile din Washington au emis un ordin de refugiu si cerceteaza cladirile din apropierea Capitoliului, pe fondul unor informatii privind existenta unui barbat inarmat – tragator activ, informeaza Reuters. Poliția Capitoliului SUA investigheaza un apel telefonic in cladirea de birouri a Senatului.…

- Aministratorul unei baze sportive a fost gasit fara suflare cu urme grave de violența pe corp. Victima de 69 de ani a fost injunghiata de mai multe ori și incendiata, cel mai probabil pentru a nu fi gasite amprentele vinovatului. Descoperirea șocanta a fost facuta la primele ore ale dimineții de catre…

- Cadavrul unui barbat descoperit intr-un apartament din Sebeș. Polițiștii, alertați de vecini Trupul neinsuflețit al unui barbat a fost descoperit intr-un apartament din Sebeș, Petrești, in urma cu cateva zile. Descoperirea a fost facuta de polițiștii din Sebeș dupa ce autoritațile au fost alertate de…

31 de pompieri romani la Saronida - Oamenii i-au ridicat in slavi la incendiile din nordul insulei Evia 13:52 31 Barbat ranit in urma unei…

Lege promulgata: Autoritatile administratiei publice centrale si locale, furnizorii de servicii sociale acreditati, culte,pot initia proiecte destinate copiilor 14:17 0

- Descoperire ingrozitoare in județul Cluj. Oamenii legii au deschis o ancheta pentru a afla exact ce s-a intamplat in acest caz șocant. Trupul neinsuflețit al unui om – despre care s-a anunțat ca ar fi ars – a fost gasit, duminica seara. S-a intamplat in apropierea localitatii Tureni, din judetul Cluj,…

- Descoperire șocanta in județul Harghita. Ce a putut sa gaseasca un barbat in apropierea casei sale? O persoana care detine un detector de metale si care este autorizata in acest sens a descoperit, sambata, in localitatea Sanmartin din judetul Harghita mai multe obiecte de munitie ramase neexplodate.…