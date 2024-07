Stiri pe aceeasi tema

- Saraca Taylor Swift. Este miliardara și unul dintre cei mai de succes oameni de pe planeta. Ea are o armata de fani devotați care ajung la faliment fericiți, pentru a o urma in turneele susținute in intreaga lume. Un oraș german și-a schimbat numele temporar in Swiftkirchen, in onoarea ei. Rezerva Federala…

- Tabere urbane de programare pentru copii @ Codemy (6-14 ani) Codemy organizeaza vara aceasta la Turda tabere urbane de programare pentru copii cu varsta 6-14 ani.. Programul taberelor: Programare vizuala

- Autoritatile au activat, miercuri seara, Planul Rosu de Interventie in judetul Sibiu, dupa un accident pe DN 1, intre o masina si un microbuz scolar. In accident sunt implicati 11 copii de 8 ani din judetul Hunedoara si 4 adulti.”ISU Sibiu intervine de urgenta pe DN1 in zona Saliste la un accident rutier…

- Tot mai mulți copii sufera de anxietate sau depresie, chiar de la varsta de 5 ani, afirma psihologul Aida Ivan. Cauzele principale sunt emoțiile transmise de parinți și consumul excesiv de social media, conform Mediafax.

- Femeile care cresc copii ar putea sa intre și mai repede la pensie, potrivit unui nou proiect de lege, depus saptamana aceasta in Parlament. Mai mult, condiția ca acestea sa realizeze un stagiu complet de cotizare s-ar putea schimba in cea a realizarii unui stagiu minim, informeaza avocatnet.roConcret,…

- Deputatul Robert Sighiartau, candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, a depus luni in Parlament o inițiativa legislativa de modificare a Legii nr.360/2023 privind sistemul public de pensii, care vizeaza reducerea varstei standard de pensionare cu minim 1 an și maxim 3,6 ani…

- Din pacate, in sezonul 2023 – 2024, 14 salajeni au murit din cauza pneumoniei, conform Direcției de Sanatate Publica Salaj. Este vorba despre persoane varstnice, majoritatea avand și alte probleme de sanatate. In același interval, peste 400 de pacienți cu pneumonie și avand varsta de peste 65 de ani…