- Un judet din Transilvania se afla in top zece cele mai ospitaliere zone turistice din lume, potrivit unei analize realizate de Booking’s Traveler Review Awards 2023. Pe baza a 240 de milioane de recenzii facute de utilizatorii celui mai cunoscut site de rezervari online, judetul Mures a ajuns pe…

- Peste 1,500 de militari și 120 de mijloace tehnice participa joi, 1 decembrie, la Parada militara de la București organizata cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, potrivit News.ro și Radiomoldova. De asemenea, la Parada militara vor defila și militarii Republicii Moldova, pe langa cei din Belgia,…

- Parchetul European ancheteaza cea mai mare frauda de TVA descoperita pana acum in Europa, in care ar fi implicate 22 de state, inclusiv Romania. In cooperare cu agențiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, instituția a desfașurat marți masuri de investigare simultane, inclusiv peste 200…

- Discuțiile privind eliminarea, pana in 2035, a inmatricularilor noi de mașini cu combustie interna, in vederea reducerii emisiilor de CO2, concretizate zilele trecute prin acordul Parlamentului și Consiliului European, au inceput in urma cu cațiva ani și au produs deja efecte. Consumatorii au inceput…

- Peste 1.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Administratia Nationala a Penitenciarelor, precum si aproximativ 120 de mijloace tehnice, dintre care 40 de aeronave, vor participa…

- Comisia Europeana a lansat ciclul de coordonare a politicilor economice din Semestrul european 2023, pachet ce se bazeaza pe Prognoza economica din toamna anului 2022.Raportul Mecanismului de Alerta este un exercițiu de screening pentru a detecta riscurile de potențiale dezechilibre macroeconomice.Raportul…

- UPDATE – Lideri din Statele Unite, Germania, Canada, Tarile de Jos, Japonia, Spania, Italia, Franta si Marea Britanie, care se afla in Bali, in Indonezia, unde are loc summitul G20, participa, astazi, la o masa rotunda de urgenta, in legatura cu o explozie cauzata de o racheta de fabricatie ruseasca,…

- Temperaturile din octombrie in Europa au fost cele mai ridicate din istorie, a anunțat marți Serviciul Copernicus privind schimbarile climatice (C3S) al Uniunii Europene, atingand aproape 2 grade Celsius peste perioada de referința 1991-2020. Cel mai cald a fost in Austria, Franța, Germania, Italia,…