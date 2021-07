Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Constanța a decis, pe 23 iunie, ridicarea sechestrelor instituite pe averile inculpaților din dosarul retrocedarilor ilegale de pe litoral, in care au fost condamnați fostul primar Radu Mazare, fostul președinte al Consiliului Județean, Nicușor Constantinescu, și mai mulți intermediari,…

- Judecatoria Sectorului 1 i-a respins cererea lui Ionuț Cristache. El a cerut ca emisiunea Romania 9 de la TVR sa fie transmisa tot la ora 21.00. Ionuț Cristache poate face apel in cinci zile. Ionuț Cristache a inaintat o actiune la Judecatoria Sectorului 1 pentru o Ordonanta Presedintiala…

- „Respinge contestatia formulata de contestatorul Dragnea Nicolae Liviu ca nefondataAdmite contestatia formulata de PICCJ - DNA impotriva sentintei, pe care o desfașoara in parte, in sensul ca propunerea sau cererea de liberare conditionata va putea fi reinnoita dupa 27.08.2021.Definitiva”, este decizia…

- „Respinge contestatia formulata de contestatorul Dragnea Nicolae Liviu ca nefondataAdmite contestatia formulata de PICCJ - DNA impotriva sentintei, pe care o desfașoara in parte, in sensul ca propunerea sau cererea de liberare conditionata va putea fi reinnoita dupa 27.08.2021.Definitiva”, este decizia…

- Judecatoria Sectorului 5 a respins cererea lui Liviu Dragnea de liberare condiționata ca fiind neintemeiata. Judecatoria Sectorului 5 arata in decizie ca Dragnea poate cere din nou liberarea condiționata dupa data de 27 iunie 2021. In minuta sedintei se specifica si gfaptul ca Dragnea va plati si 1oo…

- Judecatoria Sectorului 5 respins marti, 27 aprilie, cererea lui Liviu Dragnea de liberare conditionata. Judecatoarea Mirela Madalina Știrbu a considerat cererea neintemeiata. Decizia poate fi contestata. Avocata lui Liviu Dragnea a depus cerere pentru liberarea condiționata a acestuia, iar comisia…

- Restaurantul Beirut, din Constanta, a fost distrus de un incendiu, in data de 5 aprilie 2014. Atunci si au pierdut viata Ioana Nicoleta Cengher, Mihaela Tuca si Nicoleta VasiliteanuJudecatorii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat ieri, 19 aprilie 2021, in dosarul in care s a cerut rejudecarea…

- Prima instanța: Admite in parte cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul G M, in contradictoriu cu paratul F E F. Constata ca prin publicarea de catre parat in publicatia on-line Stiri de Bistrita – www.stiridebistrita.ro, a articolului denumit „Cum a reusit un General respectat al Armatei…