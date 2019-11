In mod particular, aceasta decizie il obliga pe fostul consilier juridic al Casei Albe, Don McGahn, sa depuna marturie in cadrul anchetei privind ingerințele ruse in alegerile americane din 2016.



Congresul i-a trimis fostului oficial o citație in luna mai, insa McGahn a refuzat sa participe. McGahn, care a parasit Casa Alba in octombrie 2018, a fost chemat sa se prezinte in fața Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților pentru a raspunde la intrebari cu privire la presupusele tentative ale președintelui de a obstrucționa investigația Mueller cu privire la implicarea Moscovei in…