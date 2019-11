Un judecator federal a blocat temporar sambata un ordin al administratiei Trump care ar fi impus potentialilor imigranti sa demonstreze ca au asigurare de sanatate in termen de 30 de zile de la sosirea in SUA sau suficienti bani pentru a plati o serie rezonabila de cheltuieli medicale previzibile, transmite Reuters. Judecatorul Michael Simon din Portland, statul Oregon, a acordat un ordin de restrictionare temporara de 28 de zile care impiedica reglementarea sa intre in vigoare la 3 noiembrie. Contestarea juridica va continua. In dispozitia legala ce cuprinde 18 pagini, Simon afirma ca daune potentiale…