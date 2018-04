Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator pentru probleme familiale din Toulouse (sudul Frantei) a decis ca un baiat nascut în luna august si ai carui parinti doreau sa îi puna prenumele 'Jihad' va fi înscris drept 'Jahid' în documentele de stare civila,

- O militanta pentru cauza animalelor, care a postat un mesaj injurios la adresa unui macelar ucis in atentatele de vinerea trecuta din sud-vestul Frantei, a fost condamnata joi la sapte luni de inchisoare cu suspendare pentru "apologia terorismului", au informat surse judiciare citate de AFP. Procuroarea…

- Un jurnalist azer si sotia lui au fost impuscati pe strada vineri dimineata in Colomiers, in apropiere de Toulouse. Este vorba despre Rahim Namazov, un jurnalist aflat in exil in franta. Potrivit France 3 , jurnalistul a fost grav ranit, iar sotia lui a decedat. Incidentul s-a produs vineri dimineata,…

- Fostul prim procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, Vasile Popa, a fost condamnat la inchisoare cu executare. In acelasi dosar, medicul Gabriel Mihalache, fostul sef al Serviciului de Medicina Legala Bihor a fost achitat.

- Incidentul s-a petrecut duminica dimineața, in jurul orei 5, peste drum de Catedrala Mitropolitana, in zona unui fast-food. Polițiștii au fost sesizați ca acolo ar fi izbucnit un scandal intre doua grupuri. La fața locului oamenii legii au identificat opt persoane, printre care și doua femei.…