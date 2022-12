Un judecător din Argeș a murit după ce și-ar fi injectat benzină în vene Un judecator din Pitești a murit dupa ce și-ar fi injectat benzina in vene. Barbatul a fost dus in stare grava la Spitalul Județean din Pitești și a murit in timp ce era transferat de acolo la o unitate medicala din București, conform presei locale . Magistratul, Gabriel Apostol, a fost gasit de familie in stare grava, fiind preluat de o ambulanța și dus la Spitalul Județean din Pitești. Dupa ce a fost stabilizat, medicii au decis transferarea acestuia la un spital din București, insa magistratul a murit pe drum. ”Era cu șanse minime. Din cate mi-a relatat colega care l-a stabilizat in UPU, pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

