Stiri pe aceeasi tema

- Cazul celor șase pacienți COVID morți din cauza lipsei paturilor ATI la Timișoara a scos la iveala nu numai o incapacitate manageriala la Spitalul Victor Babeș, ci și o precaritate in comunicare a autoritaților, care a culminat cu reacția președintelui Klaus Iohannis, pe principiul „ghinion”. Un medic…

- Ministrul de interne al Austriei, Karl Nehammer, a declarat marti ca politia austriaca a efectuat 14 arestari in legatura cu atacurile teroriste din Viena de luni seara, transmite Reuters. Nehammer a insistat ca inregistrarile video facute cu telefonul mobil de cetateni nu indica faptul ca ar fi fost…

- Concentrarea resurselor financiare și medicale aproape exclusiv pentru combaterea pandemiei de Coronavirus, dar și panica indusa de retorica guvernamentala și de mass-media care a indepartat populația de spitale, au facut mai multe victime decat Covid-19 in primele 6 luni de pandemie. Situația s-a agravat…

- Un microbiolog italian a descoperit ca tot mai multe persoane asimptomatice necontagioase au o incarcatura virala ce poate fi detectata doar daca este amplificat nivelul de pozitivare. Microbiologul din Treviso a cerut deja Ministerului Sanatații italian sa nu-i mai puna pe acești oameni in izolare,…

- Un nou studiu publicat joi, 15 octombrie, de Departamentul american al Apararii, sugereaza ca sistemele de ventilație din avioane filtreaza in mod eficient particulele ce conțin coronavirus, ceea ce inseamna ca riscul de infectare cu SARS-CoV-2 este unul redus. Studiul Departamentului Apararii din SUA…

- Jurnalistul Donald G. McNeill jr, de la The New York Times, specializat in epidemii, scrie un amplu articol despre motivele pentru care, in ciuda numarului crescand de cazuri din valul doi al pandemiei de COVID-19, avem motive sa fim optimisti, informeaza Libertatea. Numarul total al deceselor COVID-19…

- Barurile din Paris se vor inchide de marti, cand se vor aplica restrictii si restaurantelor si va fi restransa la jumatate si asistenta in universitati, au anuntat luni autoritatile, relateaza EFE, citata de Agerpres. Capitala franceza si trei departamente invecinate au fost declarate in stare de alerta…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoița, candidat pentru un nou mandat, a anunțat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, ca este infectat cu noul coronavirus. Dragii mei, vin de aceasta data cu o postare diferita de ceea ce ne-am obișnuit. In cursul zilei de azi, am fost testat pozitiv pentru Sars-CoV-2.…