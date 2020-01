Un judecator belgian a decis suspendarea procedurii pe care a initiat-o pentru predarea catre Spania a responsabilului independentei catalane Carles Puigdemont, considerand ca acesta din urma se bucura de imunitate in calitate de europarlamentar, a anuntat joi un avocat al fostului sef al executivului regional catalan.



Simon Bekaert, contactat de France Presse, a explicat ca Toni Comin, un alt separatist care a fugit in Belgia in 2017 dupa tentativa de secesiune a Cataloniei, este de asemenea vizat de decizia acestui judecator de instructie din Bruxelles. Toni Comin a fost de asemenea…