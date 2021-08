Un judecator american a decis vineri ca sotii Paul si Beth Werking sa-si despagubeasca fiul in varsta de 42 de ani, dupa ce i-au aruncat la gunoi colectia de materiale pornografice, estimata la circa 29.000 de dolari, relateaza EFE. David Werking, rezident in Indiana, si-a dat in judecata parintii in 2019, pentru a-i fi aruncat la gunoi colectia de filme si de reviste porno pe care le pastra in cutiile aduse in casa parinteasca din Grand Haven (Michigan) unde a fost nevoit sa locuiasca temporar. Judecatorul Paul Maloney a decis in favoarea lui David Werking, subliniind ca parintii sai nu aveau…