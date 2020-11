Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator federal american a respins cererea in regim de urgenta din partea echipei de campanie a lui Donald Trump de oprire a numararii buletinelor de vot la Philadelphia atat timp cat nu sunt de fata observatori republicani, transmite vineri Reuters.

- Barbati inarmati au atacat luni sase locuri din Viena, incepand din fata sinagogii principale din centrul capitalei Austriei, provocand moartea si ranirea mai multor persoane. Lideri din intreaga lume si organizatii internationale au reactionat la acest incident descris de autoritatile austriece drept…

- Peste 60 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale, cu opt zile inainte de ziua votului, iar ritmul record in care se desfasoara voturile anticipate ar putea duce la cea mai mare participare la scrutin din peste 100 de ani, potrivit datelor publicate luni de U.S. Elections Project,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat duminica ca nu vede nimic ilegal in legaturile de afaceri trecute ale lui Hunter Biden cu Ucraina sau Rusia, exprimandu-si dezacordul fata de una dintre liniile de atac ale presedintelui american Donald Trump in alegerile prezindentiale din Statele Unite,…

- Deficitul bugetar al Statelor Unite a atins nivelul record de 3.132 de miliarde de dolari in anul fiscal 2020, fiind de trei ori mai mare fata de cel din 2019, ca urmare a cheltuielilor uriase pentru sustinerea economiei in timpul pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri Departamentul Trezoreriei…

- In tarile europene exista un deficit al medicamentului antiviral Remdesivir utilizat in tratarea Covid-19, in conditiile in care stocurile limitate se epuizeaza din cauza numarul de cazuri in crestere, in timp ce Statele Unite au cumparat majoritatea productiei companiei Gilead, au declarat oficiali…

- Casele de pariuri din Marea Britanie au suspendat posibilitatea plasarii de pariuri legate de rezultatul viitoarelor alegeri prezidentiale din Statele Unite, vineri, dupa ce presedintele Donald Trump a anuntat ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, informeaza Reuters. Casa Ladbrokes,…

- Se scot armele pentru cursa electorala din Statele Unite. Barack Obama a avut un discurs in care a lansat cel mai dur atac fața de Donald Trump. Fostul președinte a spus ca actualul lider nu s-a ridicat niciodata la inalțimea funcției și ca nu a acționat decat in interesul lui și al anturajului.