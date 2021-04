Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend va avea loc prima etapa din play-off și play-out in Liga 1, iar Liga Profesionista de Fotbal a ales echipa ideala a sezonului regulat. Academica Clinceni, FC Argeș, CFR Cluj, FCSB și CS Universitatea Craiova sunt cele 5 echipe care dau jucatori in echipa ideala stabilita de LPF, dupa…

- Meciul dintre CS Universitatea Craiova și CFR Cluj, terminat 0-0, a incheiat calculele pentru play-off, iar echipele din varf se gandesc deja la titlu. FCSB, CFR Cluj și Craiova sunt desparțite de patru puncte, insa echipa roș-albastra poate avea un avantaj moral fața de rivale, pe langa cel din clasament.…

- Sepsi Sf. Gheorghe și FCSB au remizat, scor 1-1, in ultima etapa a sezonului regulat din Liga 1, iar „roș-albaștrii” tremura in privința ierarhiei finale. FCSB a ratat șansa de a-și securiza prima poziție la finalul sezonului regulat și așteapta rezultatul partidei dintre CFR Cluj și CS Universitatea…

- Incepand de astazi si pana luni vor avea loc meciurile din cadrul etapei a 30-a a Ligii 1 la fotbal. Meciul vedeta se va juca la Craiova, acolo unde echipa gazda va intani formatia campioana, CFR Cluj.

- Rapidul a pierdut meciul de la Slobozia (1-2 contra celor de la Unirea), iar Nicolae Grigore și-a dat demisia din funcția de antrenor. Giuleștenii i-au gasit rapid înlocuitor, noul tehnician urmând sa îi pregateasca pe feroviari pâna la finalul sezonului. Conform site-ului…

- La 20 de ani, Claudiu Petrila are deja douAƒ titluri cu CFR Cluj. A fost A®mprumutat A®n acest sezon la Sepsi, unde a devenit om important A®n trupa lui Leo Grozavu. MijlocaE™ul viseazAƒ la Euro U21 E™i sperAƒ ca din varAƒ sAƒ joace constant la CFR Cluj. - Claudiu, ai ales sAƒ pleci de la CFR pentru…

- Fundasul David Alaba a declarat, marti, ca va pleca de la Bayern Munchen la finalul sezonului, dupa esecul negocierilor privind un nou contract. "Nu este o decizie usoara, pentru ca sunt aici de 13 ani si iubesc acest club", a declarat Alaba, potrivit news.ro. CANDALOS! Femeie in varsta…

- Fundasul echipei Chelsea, Fikayo Tomori, a fost imprumutat la AC Milan pana la finalul sezonului, a anuntat clubul milanez. Imprumutul fundasului de 23 de ani este insotit cu o optiune de cumparare, potrivit news.ro. Citește și: Valeriu Gheorghița: Nu cred ca anul viitor vom mai avea…