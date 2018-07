Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica și Mihai Stoica au fost la Voluntari pentru a urmari meciul dintre echipa locala și Gaz Metan, scor 1-1. Printre cei evidențiați s-a numarat atacantul medieșenilor Carlos Fortes (23 de ani), care a marcat golul Gazului. "E un start bun, dar asta nu inseamna nimic daca nu voi continua sa…

- Dinamo va juca duminica, de la ora 21:00, impotriva celor de la FC Voluntari, in prima etapa a Ligii 1. Meciul va fi in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și LookTV și liveTEXT pe GSP.RO. Antrenorul lui Dinamo, Florin Bratu, este mulțumit de Daniel Popa, 23 de ani, dar are in continuare pretenții…

- Gigi Becali a anuntat ca nu exista o clauza pentru demiterea lui Nicolae Dica si ca acesta va primi salariul pana la final in cazul unui astfel de scenariu. Gigi Becali l-a turnat pe Mihai Stoica. Probleme cu legea pentru managerul sportiv de la FCSB "Am facut un contract normal si,…

- Gigi Becali a anunțat care este unul dintre planurile lui Nicolae Dica pentru acest sezon este sa-l reprofileze pe Dragoș Nedelcu. Mijlocașul va deveni fundaș central, chiar daca noul sistem, 4-3-3, este pe placul jucatorului care și la Viitorul a jucat la mijlocul terenului in acest modul de joc. …

- Alexandru Mitrița poate pleca de la Universitatea Craiova in aceasta vara, avand pe masa o oferta foarte importanta, din Arabia Saudita, anunța TV Telekom Sport. Mijlocașul ofensiv este dorit de Al Hilal, care a trimis o oferta de 3 milioane de euro oltenilor. Mihai Rotaru nu este insa decis sa-l vanda…

- Leo Grozavu il are la antrenamentele Petrolului in aceasta saptamana și pe Mergin Neziri. Mijlocașul de 25 de ani are dubla cetațenie, germana și albaneza, și nu este strain de fotbalul romanesc. Acesta a mai evoluat in campionatul intern, in sezonul 2015-2016, in tricoul celor de la FC Botoșani. ...

- FCSB a facut doar doua transferuri in aceasta vara. Olimpiu Moruțan (18 ani) și Kamer Qaka (23 de ani) se vor prezenta la reunirea roș-albaștrilor de luni, insa Gigi Becali și-l dorea foarte mult și pe Alexandru Cicaldau. Mijlocașul de 20 de ani de la FC Viitorul a fost refuzat de Nicolae Dica, antrenorul…

- "Ia du-te cu Maserati (n.r.- Alibec are un McLaren 540C) si plimba-te pe camp cu ea! O sa vedeti voi ce a facut Alibec. E la revedere. Nu mai vreau sa zic. Poate ia bani pe el sa scapam de el. Asta ne strica toata echipa. Din cauza lui se strica echipa", a spus Becali. Becali sustine ca planul…