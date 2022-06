Stiri pe aceeasi tema

- Cap de serie numarul 7 la Wimbledon si semifinalist anul trecut, Hubert Hurkacz a anuntat ca va dona 100 de euro pentru poporul ucrainean pentru fiecare as reusit in cele doua saptamani de la Londra, informeaza lequipe.fr. "As dori sa anunt ca, incepand de maine (luni), ma angajez sa donez 100 de euro…

- Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a afirmat sambata ca, prin condamnarea candidaturilor Ucrainei si Republicii Moldova la UE, Rusia da dovada de slabiciune, transmite AFP. „Tot ce ii ramane Rusiei este sa scuipe amenintari impotriva altor state, dupa decenii de politici ratate bazate pe agresiune,…

- Un fost soldat britanic a fost ucis in timp ce lupta pentru Ucraina in orasul Severodonetk, a anuntat familia sa in social media, transmit duminica Reuters si AFP. Jordan Gatley a plecat din armata britanica in martie a.c. si, dupa o „reflectie profunda”, s-a dus in Ucraina pentru a contribui la combaterea…

- O posibila foamete mondiala bate tot mai mult in ușile populației. Ucraina, care este al patrulea producator și exportator de cereale la nivel internațional, se confrunta cu doua probleme serioase in privința granelor. Pe de o parte, nu poate sa-și transporte marfa, pentru ca navele care ar trebui sa…

- Vadim Shishimarin, soldat rus in varsta de 21 de ani, a pledat vinovat pentru uciderea unui civil neinarmat, in primul proces pentru crime de razboi din Ucraina, de la inceputul atacului asupra acestei țari, transmite BBC. El recunoaște ca a impușcat un barbat in varsta de 62 de ani, riscand inchisoare…

- Leonid Kravciuk, primul presedinte al Ucrainei independente in perioada 1991 – 1994, a murit in urma unei boli indelungate. A fost „o figura istorica si a jucat un rol urias in obtinerea independentei Ucrainei in mod pasnic”, a scris pe Twitter consilierul prezidential ucrainean Anton Gerascenko, arata…

- Polonia a trimis tancuri in Ucraina, a recunoscut, luni, premierul polonez Mateusz Morawiecki, fara sa precizeze și care este numarul lor, transmite AFP. „Da, Polonia a trimis tancuri in Ucraina, dar din motive de securitate nu vom specifica numarul lor”, a precizat seful guvernului polonez pe contul…

- Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a declarat, potrivit CNN, ca aeroportul orașului Dnipro a fost distrus in urma unui atac al forțelor ruse. Orașul Dnipro este un centru industrial cu un milion de locuitori, situat in estul Ucrainei. ”Si inca un atac asupra aeroportului din…