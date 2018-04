Stiri pe aceeasi tema

- A murit Ray Wilkins. Lumea fotbalului britanic este in doliu, dupa ce familia lui Wilkins a confirmat decesul fostului mijlocaș de la Chelsea, Manchester United sau AC Milan. In varsta de 61 de ani, britanicul a fost transportat de urgența astazi la un spital londonez dupa ce a suferit un infarct, insa…

- Helen Wood, una dintre fostele amante ale lui Wayne Rooney, planuiește sa-și scrie memoriile și astfel sa dezvaluie toate picanteriile din relația cu fostul mare fotbalist al lui Manchester United. In varsta de 31 de ani, Helen Wood a avut o relație cu actualul fotbalist al lui Everton in 2011. Acum,…

- Portarul englez Joe Hart nu mai prinde primul 11 la West Ham United, insa si-a gasit o alta activitate. Goalkeeper-ul a plantat copaci alaturi de coechiperii din selectionata Albionului in memoria fostilor fotbalisti ai nationalei Angliei, care au decedat in timpul celui de-al

- Luke Shaw nu mai are zile la Manchester United și ar putea pleca. Fundașul de doar 22 de ani va fi cedat in vara, dupa ce Mourinho i-a oferit șansa sa demonstreze ce poate in mai multe randuri, dar nu i-a ieșit. Fotbalistul are mari șanse de a ramane in Premier League, iar Daily Mail anunța ca destinația…

- Bence Lazar, fotbalist maghiar cu patru selectii si un gol la echipa nationala under 21 a Ungariei, a murit la doar 26 de ani, rapus de o boala teribila. Lazar renuntase la fotbal in 2014, din pricina unor probleme la spate. Din 2016, a fost diagnosticat cu leucemie. SOC in FOTBAL. Un jucator…

- Mijlocașul lui Real Madrid, Toni Kroos, ar putea ajunge in vara la Manchester United. Potrivit publicației britanice Independent, Kroos este dorit de tehnicianul "diavolilor roșii", Jose Mourinho, care il considera inlocuitorul perfect pentru Michael Carrick, englezul in varsta de 36 de ani, urmand…

- Man va fi convocat la meciurile din primavara ale nationalei, fiind apreciat de colaboratorii lui Contra in aceasta iarna. "E stangaci, dar joaca in partea dreapta, cum e de altfel o traditie in fotbalul modern. Dennis Man e un atacant lateral cu calitati optime si de perspectiva, care iubeste sa dribleze…

- Phil Neville, fostul jucator al echipei Manchester United, a fost numit, marti, in functia de selectioner al echipei feminine de fotbal a Angliei pana la Campionatul European din 2021, o decizie care a starnit controverse intrucat cel in cauza a fost acuzat ca ar fi publicat mesaje sexiste pe Twitter…