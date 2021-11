Stiri pe aceeasi tema

- FCSB va juca azi cu FC Voluntari, iar antrenorul Edi Iordanescu are motive de ingrijorare. FC Voluntari - FCSB se joaca de la 21:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport Deși echipa trece printr-un moment foarte bun, cu 7 victorii la rand, tehnicianul…

- Liga 1 a revenit, cu etapa a 12-a. Runda a debutat vineri, pe 15 octombrie, cu meciul Gaz Metan Mediaș – Dinamo. Capul de afiș al rundei a 12-a din Liga 1 este Rapid – CFR Cluj, duel programat duminica, de la 20:30. Programul complet al etapei a 12-a din Liga 1 Vineri, 15 octombrie Gaz Metan Mediaș…

- Plamen Iliev (29 de ani), goalkeeper-ul bulgar al lui Dinamo, nu va fi pe teren in meciul de vineri seara de la Mediaș. Acesta a acuzat stari febrile și nu va face deplasarea in Ardeal. Gaz Metan Mediaș - Dinamo se joaca vineri, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look+, Digi Sport…

- Iuliu Mureșan, administratorul judiciar al „cainilor”, a reacționat dupa ce avocatul lui Dario Bonetti a anunțat ca acesta are COVID. Dinamo joaca acasa cu Botoșani, de la ora 19:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Antrenorul italian, pe care…

- LPF a publicat astazi programul etapelor a 9-a și a 10-a din Liga 1. Runda cu numarul 9 va incepe vineri, 17 septembrie, cu meciul dintre FC Voluntari și CS Mioveni. CFR Cluj – Universitatea Craiova va fi meciul ce va inchide etapa, partida fiind programata luni, 20 septembrie, la 21:00. Toate partidele…

- Athletic Bilbao și Barcelona se infrunta azi, de la ora 23:00, in runda #2 din La Liga. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport, Digi Sport 2 și Telekom Sport 2. In prima etapa, Barcelona a invins-o pe Real Sociedad, 4-2, in timp ce a remizat la Elche, 0-0.…

- FC Voluntari joaca acasa cu Academica Clinceni, de la ora 18:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul complet al etapei #5 din Liga 1 FC Voluntari - Academica Clinceni, liveTEXT de la 18:30 Click AICI pentru live+statistici! FC Voluntari…

- CS Universitatea Craiova și FC Voluntari se intalnesc azi, de la ora 21:30, in runda #4 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Rezultatele + programul etapei #4 Universitatea Craiova - FC Voluntari, liveTEXT…