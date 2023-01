Un jucător ce aparţine de FCSB a salvat Politehnica de la o nouă înfrângere Ajunsa joi seara in Republica Moldova, Politehnica Iasi a disputat vineri, la pranz, un meci amical in compania echipei CSF Balti (locul VI in clasamentul primului esalon din Basarabia, care contine opt echipe). Partida, care s-a jucat la baza gruparii Zimbru Chisinau, s-a incheiat cu scorul de 1-1 (0-0). Gazdele au deschis scorul prin atacantul nigerian Miracle Chinaza Nwautobo, in minutul 64. In minutul 67, Alexandru Musi, jucator imprumutat in aceasta iarna pentru jumatate de an de la FCSB, a egalat, la cateva minute dupa ce a intrat pe teren. Iasul, care pierduse saptamana trecuta acasa, 2-4… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi a disputat vineri, la pranz, prima partida din 2023. Pe terenul sintetic din Copou, viceliderul Ligii a II-a de fotbal, care a contat pe multi juniori si jucatori aflati in probe, s-a confruntat, intr-un meci amical, cu Bucovina Radauti. Oaspetii ocupa locul II in clasamentul Seriei…

- Vacanța Politehnicii Iași (locul 2 in Liga 2 la finalul lui 2022) a luat sfarșit astazi. La primul antrenament al anului, antrenorul Leo Grozavu a contat pe urmatorii jucatori: Brinza (portar); Martac, Kouadio, Tincu, F. Plamada, Lica, Fosu-Mensah, Finica, Ștefanovici, Ciaun; Musi (FCSB), R. Ion (Farul),…

- Politehnica Iasi ierneaza pe locul II in Liga a II-a de fotbal, dupa o echipa, Steaua, care nu are drept de promovare. Clasarea buna a Iasului nu a fost generata insa de un joc pe masura investitiilor uriase facute in club de Consiliul Local Iasi, randamentul echipei si zestrea de puncte acumulate…

- Politehnica Iasi a trecut de la o stare la alta in startul acestei saptamani. Luni, jucatorii, alaturi de antrenori si de ceilalti angajati ai clubului au participat la o masa festiva, derulata la un restaurant din afara Iasului. Ieri, o mare parte dintre fotbalisti, antrenori si conducatori au fost…

- Unirea Constanta - Politehnica Iasi 1-2 (1-2), la Clinceni, in etapa a XVI-a a Ligii a II-a de fotbal Unirea: Udrea – Al. Enache, Cana ("80 Coza), C. Tudose, Al. Arnold – Ciuciulete ("70 Mitrica), Pandele – R. Nita ("60 Ardelean), Malama, Chiritoiu ("80 I. Neacsu) – R. Tudor. Antrenor: Dacian Nastai.…

- Politehnica Iasi a ratat posibilitatea de a sta in perioada de intrerupere a campionatului pe o pozitie care duce in elita, a treia a Ligii a II-a, esalon in care liderul, Steaua Bucuresti, nu are drept de promovare. Poli nu a reusit decat o remiza sambata, la Brasov, cu o echipa care in vara a evitat…

- Arbitraj controversat, gafe mari si un gol egalizator al gazdelor in prelungiri, dupa o repriza secunda de uitat pentru Poli FC Brasov – Politehnica Iasi 2-2 (0-1), in etapa a XIV-a a Ligii a II-a de fotbal. Brasov: Micu – Lascu ("80 Mbombo), M. Burlacu ("89 Saim Tudor), Fustar, T. Oltean ("80 Mitrov),…

- Dumbravita: Miklos – Bura-Kot, Zurbagiu, Motiu - Gisa ("77 Tismonar) - Amariei ("46 T. Bodri), A. Olaru ("46 Pascalau), I. Tanase ("70 Ad. Ungureanu), Ghinescu ("46 L. Bodri) – Paulevici, Martinov. Antrenor: Cosmin Stan. Poli: Jankov – Martac, Lica, Plamada, Stefanovici ("77 Finica) – Vasvari ("57 Telcean),…