Stiri pe aceeasi tema

- La fel ca și precedenta acțiune a echipei naționale, selecționerul Edi Iordanescu a convocat doi clujeni in lotul echipei naționale. Este vorba de portarul Horațiu Moldovan și de mijlocașul Olimpiu Moruțan. Horațiu Moldovan are 25 de ani și este nascut la Cluj Napoca. Este cotat in acest moment la 2…

- Gilberto Hernandez, in varsta de 26 de ani, a fost impușcat mortal in orașul Colon, potrivit BBC. Jucatorul echipei naționale de fotbal din Panama se afla intr-un grup de persoane asupra caruia a fost deschis focul.Mai mulți barbați inarmați au deschis focul asupra unui grup de persoane aflate intr-o…

- Internationalul belgian Charles De Ketelaere, mijlocasul echipei AC Milan, a fost imprumutat pentru un sezon la Atalanta Bergamo, cu optiune de cumparare, au anuntat cele doua cluburi italiene de fotbal, citate de AFP, potrivit Agerpres.Jucatorul in varsta de 22 de ani a fost imprumutat pentru o…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca noul selectioner al echipei nationale Under-20 va fi Costin Curelea. Curelea, in varsta de 39 de ani, va prelua nationala U20 a Romaniei pe care a pregatit-o pana in primavara Daniel Pancu. Pana sa preia Romania U20, Curelea, absolvent al licentei UEFA PRO in…

- Vlad Chiricheș se va desparți in aceasta vara de Cremonese, dupa ce echipa a retrogradat in Serie B și in ciuda insistenței cu care il dorește FCSB, jucatorul ar putea continua in Italia.

- Un eveniment șocant s-a petrecut vineri dupa-amiaza pe Aeroportul Internațional din Chișinau: un barbat caruia i s-a refuzat accesul in țara a impușcat mortal doua persoane, pentru ca apoi sa fie capturat de forțele de ordine. La Chișinau va avea loc, pe 18 iulie, returul Sheriff Tiraspol - Farul, din…

- Zilele lui Kylian Mbappe de 24 de ani, la PSG, sunt numarate. Atacantul francez a semnat in 2022 un nou acord cu clubul parizian, valabil pana in 2024, cu optiune pentru un sezon suplimentar, pe care Mbappe a anuntat recent ca refuza sa o activeze, lucru care i-a infuriat pe oficialii lui PSG, potrivit…

- Lacrimi și durere la Calarași. Barbatul de 39 de ani impușcat mortal in regiunea capului, dupa in conflict in strada a lasat in urma trei copii. Potrivit martorilor, tragedia a avut loc sub privirea fiicei mai mici.