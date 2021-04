Stiri pe aceeasi tema

- Apele au devenit tulburi la SCM Timișoara dupa eșecul drastic de la Baia Mare. Antrenorul Valentin Calafeteanu a acuzat in termeni duri prestația jucatorilor, insa și atitudinea foștilor sai coechipieri. Acesta a fost efectiv „placat” dur de Horațiu Pungea, pilierul reproșandu-i tehnicianului caracterul……

- Un scandal fara precedent a avut loc astazi la echipa de rugby SCM Timisoara. Antrenorul Valentin Calafeteanu a fost snopit in bataie de jucatorul Horatiu Pungea, cu care a si fost coleg de echipa. Soarta acestuia din urma va fi decisa maine de conducerea clubului. Meciul pierdut sambata la Baia Mare…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj – Biroul teritorial Baia Mare au dispus sesizarea instanței de judecata, in baza dispozițiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordurile de recunoaștere a vinovației a doi inculpați, la data faptelor administratori…

- Comitetul de coordonare a vaccanarii anunta, miercuri, ca incepe etapa a III-a in municipiile cu rata de incidenta de peste 4,5 la 1.000 de locuitori. Imunizarea se va face cu serul AstraZeneca, urmand a mai fi deschise fluxuri de vaccinare. ”In vederea accelerarii campaniei de vaccinare si limitarii…

- Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, a anuntat, marti, ca va fi posibila programarea in platforma speciala de vaccinare pentru persoanele din etapa a treia in municipiile care au incidenta mai mare de 4,5 la mie. Valeriu Gheorghita a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, deschiderea…

- Campania de vaccinare in judetul Tulcea Foto: Arhiva/ Maria Mandița Reporterii Actualitatii - Realizator: Mihaela Stefan - Tulcea înregistreaza una dintre cele mai mici incidențe ale cazurilor de COVID-19, mai exact 0,7 cazuri la mia de locuitori, iar situația ar putea fi explicata…

- Antrenorul echipei de rugby a Frantei, Fabien Galthie, a fost exonerat de orice vina in urma anchetei interne efectuate dupa aparitia unui focar de COVID-19 in randul jucatorilor francezi angrenati in Turneul celor Sase Natiuni, a precizat un oficial al comisiei medicale din cadrul Federatiei franceze…

- Fractiunea parlamentara a socialistilor va participa la sedinta Parlamentului unde va fi dezbatuta echipa si programul de guvernare ale premierului desemnat Natalia Gavrilita. Anuntul a fost facut dupa sedinta Consiliului Republican al PSRM.