„Un joc”. De ce au fost blocate sancțiunile UE împotriva Belarusului CHIȘINAU, 10 sept – Sputnik. Cipru a blocat adoptarea de catre Uniunea Europeana a sancțiunilor impotriva Belarusului, anunța Bloomberg, cu trimitere la propriile surse. © Sputnik / Илья ПиталевTihanovskaia: Nu putem intoarce spatele Rusiei Potrivit publicației, statul mediteranean a cerut includerea in listele UE a șapte companii turcești care participa la lucrarile de forare pentru extracția gazelor in zona economica a Ciprului. Pentru adoptarea sancțiunilor impotriva Belarusului este necesar acordul tuturor celor 27 de state membre ale UE. La radio Sputnik, directorul… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

