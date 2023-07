Un job de 1.000 de euro pe lună și nu-ți trebuie experiență! Oferta de angajare de excepție: salariu de 1.000 de euro pentru un post de dispecer pentru un complex rezidențial din Sectorul 6 al Capitalei. Și inca jobul nu a fost luat! Anunțul de angajare inedit circula de la inceputul acestei luni pe mai multe site-uri de profil. Culmea! Nu se cere experiența și se asigura condiții de lucru bune pentru un progam in ture de 12 ore și un salariu intre 4.500 și 6.000 de lei (aproximativ 1.000 de euro). Oferta extrem de atractiva are și niște cerințe restrictive, ca sa nu zicem ușor discriminatorii. Pot aplica numai femeile cu varsta sub 45 de ani, care stapanesc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

