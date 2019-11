Stiri pe aceeasi tema

- Un cecen care primise cetatenia franceza in 2008 a fost condamnat sambata de o instanta din Paris la 10 ani de inchisoare, conform solicitarii procurorilor care au sustinut ca acuzatul fusese "emir" al unui grup jihadist din Siria, in 2013 si 2014, transmite AFP, citata de AGERPRES. Khassanbek Tourchaev…

- Autoritatea Electorala Pemanenta (AEP) a publicat lista cu sectiile de votare din strainatate, cele mai multe fiind in Spania. Dintre cele 143 de sectii din 99 de localitati spaniole, o parte sunt deschise in hoteluri, centre culturale, centre comerciale sau, de exemplu, in Guissona, in „Aventura Park”-…

- Ministrul francez de Interne a dezvaluit, joi, ca serviciile franceze de informații au reușit sa previna un atac terorist similar celui din la 11 septembrie 2001, din Statele Unite. „Acesta era planul sau, sa organizeze un atentat ca acela, iar serviciile noastre au facut tot ceea ce a fost necesar…

- Jucatorii Turciei au celebrat golul egalizator de la meciul cu Franta cu un salut militar polemic, imagine care insa nu a fost aratata in direct, in timpul partidei de pe Stade de France, din preliminariile Euro-2020.Citește și: SURSE - Pelerinaj la ușa lui Orban: liderul PNL se face ca ploua.…

- Documentul arata ca principalele trei tari de origine ale solicitantilor de azil in Romania au fost Irak (1.000), Siria (400) si Iran (100). Dintre cele 1.300 de decizii luate in 2018 privind cererile de azil in Romania, o proportie de 45,9% au fost pozitive. Raportul indica, de asemenea,…

- In timpul conversatiei telefonice, cei doi lideri au convenit sa continue planurile de a organiza un summit in asa-zisul format Normandia, care include Franta, Germania, Rusia si Ucraina, pentru solutionarea conflictului ucrainean, a spus Steffen Seibert.Presedintele francez Emmanuel Macron…

- "Este pertinent ca în timp Rusia sa se poata alatura G8" de unde a fost exclusa în 2014 dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea, a afirmat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP."Divorțul a fost înregistrat în momentul invadarii…