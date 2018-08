Un jihadist al Statului Islamic a fost spânzurat de către miliţiile druze La sfarsitul lunii Iulie, 30 de femei si copii ai comunitatii druze din provincia meridionala Soueida au fost rapiti in Soueida, intr-un atac sangeros, urmat de o serie de atacuri sinucigase coordonate, soldate cu peste 250 de morti. Joia trecuta, gruparea jihadista l-a decapitat pe unul dintre ostatici - un tanar de 19 ani, care era student. Familia baiatului a primit fotografii cu trupul neinsufletit al tanarului, precum si inregistrari video, provocand furie in cadrul comunitatii. Jihadistul a fost interpelat marti dimineata, intr-o zona de desert din provincia Soueida. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 36 de femei si copii au fost rapiti de catre gruparea jihadista Stat Islamic (SI) in cursul atacului sangeros de saptamana trecuta in provincia As-Suwayda din sudul Siriei, a anuntat luni...

- Atacul care a avut loc in jurul orei 05:00 (00.30 GMT) a fost rapid revendicat de talibani intr-un comunicat. "Majoritatea victimelor sunt ofiteri ai NDS", a declarat purtatorul de cuvant al politiei, Hashmat Stanikzai. Kamikaze s-a aflat "probabil" la bordul unui vehicul umplut cu explozibili, a…

- Peste 220 de persoane au fost ucise intr-o serie de atacuri revendicate de gruparea Statul Islamic (SI) in sudul Siriei, miercuri, unul dintre bilanturile cele mai dure de la inceputul razboiului, in 2011, scrie AFP preluata de news.roEste vorba totodata despre primele atacuri de aceasta amploare…

- Doisprezece ”teroristi” condamnati la moarte au fost executati joi din ordinul premierului irakian Haider al-Abadi, s-a anuntat vineri intr-un comunicat ofcial, fara sa li se precizeze nationalitatea, relateaza AFP. Abadi a ordonat joi sa fie executati ”imediat” sute de jihadisti condamnati la moarte…

- Și-a otravit toata familia la masa. Patru copii cu varste intre 7 și 13 ani și un barbat de 53 de ani au murit.Incredibil de ce a recurs o femeie la un asemenea gest O femeie și-a otravit intreaga familia pentru ca, dupa cum a povestit, iși bateau joc de ea. Femeia de 28 de ani din India a pus otrava…

- Rata sinuciderii a crescut masiv in majoritatea statelor americane din 1990 pana in prezent, unde 25 de state au inregistrat cresteri mai mari de 30%, potrivit Centrului pentru Controlul si Preventia Bolilor, citat de Wall Street Journal. Numarul sinuciderilor au crescut atat in randul barbatilor…

- Din 2014 de la apariția așa-numitului califat al Statului Islamic din Siria și Irak, ISIS a executat pana acum 2900 de civili in Siria, iar numarul total al victimelor acestora a adunat peste 5.100 de persoane, anunța organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO),…

- De la proclamarea sa, in iunie 2014, asa-numitul califat al Statului Islamic a executat in Siria 2900 de civili, conform unei estimari publicate marti de organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Acelasi raport, citat de Xinhua, arata ca totalul care include…