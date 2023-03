”Acest cetatean japonez este suspectat ca a desfasurat activitati de spionaj, incalcand Codul Penal si legea impotriva spionajului Republicii Populare China”, a anuntat o purtatoatre de cuvant a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning. ”Autoritatile chineze au luat masuri coercitive” impotriva acestei persoane, in vederea ”procedarii la o ancheta”, a anuntat ea in aceasta conferinta de presa obisnuita. Tokyo a indemnat anterior la eliberarea ”in cel mai scurt timp” a acestui cetatean japonez. Ambasada Japoniei in China a fost informata ”luna aceasta ca un barbat in varsta de 50-60 de ani a fost…