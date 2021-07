Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca se afla in concediu și se bucura de soare pe o plaja din Costinești, spiritul civic i s-a activat cand a vazut ceva suspect… Un subofițer din Gruparea de Jandarmi Mobila “Glad Voievod” Timișoara, aflat in concediu de odihna pe litoral, a prins un hoț pe plaja din Costinești. Atenția i-a fost…

- Un barbat pe numele caruia era emis un mandat de arestare preventiva a fost depistat de catre un echipaj din Gruparea de Jandarmi Mobila „Glad Voievod” din Timisoara. Marți, in jurul orei 18, jandarmii au fost solicitați sa intervina in parcarea unui supermarket din Timișoara, unde a avut loc un conflict…

- Un barbat pe numele caruia era emis un mandat de arestare preventiva a fost depistat de catre un echipaj din Gruparea de Jandarmi Mobila „Glad Voievod” din Timisoara. Marți, in jurul orei 18, jandarmii au fost solicitați sa intervina in parcarea unui supermarket din Timișoara, unde a avut loc un conflict…

- Victoria Cumpana a participat cu 18 sportivi la Campionatul National de lupte pe plaja si aptitudini specifice, de la Cumpana. Campionatul National de lupte pe plaja si aptitudini specifice s a desfasurat in judetul Constanta, la Costinesti, iar printre cluburile care au urcat pe podium se numara si…

- ILIDIA – Sambata, 19 iunie, s-a incheiat a treia editie a Color the Village (Coloreaza Satul), actiune ce s-a desfasurat pe parcursul a trei zile in satul carașean Ilidia. In cele trei zile au fost zugravite 30 de case din localitatea supranumita „Mica America”! 400 de voluntari veniti din toata tara…

- Mai precis, jandarmii de la Gruparea de Jandarmi Mobila „Glad Voievodul” din Timișoara vor veni maine la Arad pentru a asigura, alaturi de colegii lor aradeni, ordinea la finala Cupei Romaniei la fotbal feminin. „Duminica, 6 iunie a.c., Gruparea de Jandarmi Mobila “Glad Voievod” Timisoara asigura masuri…

- Legaturile interlopilor din Timișoara cu angajații ai structurilor de forța ale statului roman au fost cele care, de-a lungul timpului le-au permis sa-și consolideze pozițiile. O dovedește și o interceptare facuta de DIICOT in curtea casei din Giroc a lui Lucian Boncu care discuta, in foișor, dupa ce…

- Gruparea de Jandarmi Mobila „Glad Voievod” Timisoara a demarat o activitate de recrutare a persoanelor dornice sa devina ofiteri sau maistri militari. Candidatii selectati vor putea participa la concursurile de admitere in institutii militare de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale, care pregatesc…