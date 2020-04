Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm care pazea un centru de carantina din Alexandria s-a impușcat in cap in Eveniment / on 11/04/2020 at 11:10 / Un jandarm care efectua serviciul de paza la unul dintre centrele de carantina din Alexandria s-a impușcat in cap, cu puțin timp in urma. Din primele date, acesta a folosit…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Hotelul Turris din Turnu Magurele (Teleorman), detinut de familia Dragnea, a fost transformat in centru de carantina pentru persoanele venite din zonele rosii ale lumii, anunta Liber in Teleorman. Contractul a fost atribuit de Primaria Turnu Magurele, condusa de Danut Cuclea,…

- Un barbat intors din strainatate și bagat in carantina, impreuna cu mai mulți prieteni, intr-un centru din Roșiorii de Vede, județul Teleorman,a transmis live pe Facebook și a aratat prietenilor sai condițiile din centru și mancare pe care au primit-o. Bahoi Libanezu, așa cum se numește pe Facebook,…

- Un tanar din Cluj-Napoca a vrut sa ii duca droguri prietenului sau aflat in carantina institutionalizata și a ascuns in pachetele de tigari substanțe vegetale interzise, precum si un cutit de vanatoare. Jandarmeria Romana anunta ca tanarul are, acum, dosar penal. Un tanar de 26 de ani din Cluj-Napoca…

- Un barbat și-a impușcat mortal vecinii care faceau galagie in fața blocului. Tanarul de 32 de ani, care se afla in carantina cauzata de pandemie, și-a impușcat mortal patru vecini care faceau galagie in fața blocului. Tragedia s-a produs la aproximativ 300 de kilometri de Moscova....

- Carantina forțata pentru o femeie din Teleorman care a fugit din izolarea la domiciliu in Eveniment / on 24/03/2020 at 19:55 / Forțele de ordine, polițiști și jandarmi, au cautat, marți, o persoana din județ care a incalcat masura izolarii la domiciliu. Din primele date, este vorba despre o femeie…

- Pentru 3 persoane suspecte de infecție cu COVID-19 se așteapta rezultatul testului, 14 persoane sunt in carantina, alte 129 izolate la domiciliu in Eveniment / on 14/03/2020 at 17:25 / Autoritațile județene așteapta rezultatele testelor in cazul a trei persoane, de la care au fost prelevate probe,…