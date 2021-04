Un jandarm implicat in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat in forta de pe o terasa din Pitesti a fost retinut miercuri, pentru 24 de ore, de procurorii Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti.



Procurorii militari din Capitala au anuntat ca au preluat de la Parchetul de pe langa Tribunalul Arges dosarul in care doi politisti au fost arestati preventiv pentru savarsirea infractiunilor de purtare abuziva si loviri sau vatamari cauzatoare de moarte.



Motivul preluarii l-a constituit implicarea a doi jandarmi in evacuarea in forta a barbatului…