Stiri pe aceeasi tema

- TRECERE IN REZERVA…Doi subofiteri, plutonier adjutant Sorin-Danut Marcu si caporal Petrica Vizitiu au pus punct carierei militare si au inceput „cariera de militari in rezerva”, la sfarsitul lunii ianuarie. Pentru toti anii in care „Au servit patria!”, cei doi militari barladeni au fost felicitati de…

- Cei 4 jandarmi in rezerva, plt. adj. sef. (r) Amis Marian, plt. adj. sef. (r) Plesa Ion, plt. adj. sef (r) Ilie Marius, plt. adj. (r) Dima Costel, si-au desfasurat activitatea in municipiul Targoviste si in orasul Gaesti in cadrul mai multor structuri ale inspectoratului, in domenii precum ordinea publica,…

- Incepand cu data de 01 februarie 2020, colonel Paunescu Valerica din cadrul Serviciului Logistic, locotenent colonel Marin Daniel din cadrul Inspecției de prevenire, plutonier adjutant șef Florea Marius si plutonier adjutant șef Preda Ion Mugurel din cadrul Detașamentului de Pompieri Targoviște, vor…

- Dupa nici 7 zile de la trecerea in rezerva cu drept la pensie, plutonierul adjutant sef r Briciu Ionel a plecat mult prea devreme dintre noi.Jandarmii bihoreni sunt profund indurerati de pierderea camaradului lor, care dupa 29 de ani de cariera, in care s a remarcat prin profesionalism si devotament…

- La sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean ,,Decebal” Hunedoara s-a desfasurat astazi, 31 ianuarie 2020, festivitatea de avansare in grad si trecere in rezerva cu drept la pensie a 5 ofiteri si 14 subofiteri. Cadrelor militare le-au fost acordate diplome de merit, iar 3 ofiteri au fost…

- Un conducator auto care circula joi dimineața la intrare in Dej, pe drumul care coboara de pe Dealul Florilor spre benzinaria OMV, a scapat mașina de sub control. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 8, intr-o curba la stanga, pe strada Crangului. Șoferul, in varsta de 25 de ani, din localitatea Rugașești,…

- Finanțele țarii sunt facute praf de guvernarea liberal, in numai trei luni, considera senatorul PSD Mihai Fifor. Dupa ce s-au imprumutat de doua ori mai mult, ca medie lunara, fața de guvernarea PSD, liberalii au decimat și rezerva valutara a Ministerului Finanțelor, care s-a situat in decembrie la…

- FOTO – Arhiva Aleșii locali vor avea pensii speciale pentru ca au condus orașe sau consilii județene. Sumele pe care le vor incasa aceștia lunar sunt unele destul de mari. Președinții de consilii județene și primarii de sector vor incasa lunar 3.853 de lei, primarii de orașe cu pana la 100.000 de locuitori…