- Ionuț Campean, capitan in cadrul Jandarmeriei Sibiu, a murit miercuri de COVID-19, la o saptamana de la infectarea cu coronavirus. Barbatul avea 43 de ani și era internat la Spitalul Județean Sibiu din 23 octombrie. In urma cu trei zile barbatul publica un mesaj despre cat de grea este lupta cu aceasta…

- Un pacient cu COVID-19 internat in Spitalul Municipal din Medias, care nu are paturi de ATI pentru bolnavii cu noul coronavirus, a decedat vineri, in timp ce astepta sa fie transferat intr-o sectie de Terapie Intensiva dintr-un alt spital, a declarat vineri directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP)…

- Un nou caz de deces cauzat de coronavirus a fost intregistrat in județul Alba. Este vorba despre un barbat de 51 de ani, din Aiudul de Sus. Potrivit surselor medicale, barbatul s-a prezentat la Centrul de Primiri Urgențe din Aiud in data de 19 septembrie. Acesta avea pneumonie dar suferea și de hipertensiune…

- Un nou deces cauzat de COVID-19 a fost inregistrat in județul Alba. Potrivit autoritaților sanitare din județ este vorba despre un barbat de 68 de ani, din Rimetea (Colțești). Acesta a fost internat in data de 11 septembrie, in izolator, la Spitalul Municipal Aiud și confirmat cu noul coronavirus,…

- Un nou deces cauzat de COVID-19 a fost inregistrat in județul Alba. Este vorba despre un barbat de 84 de ani din Capalna de Jos, decedat joi dimineata la spitalul din Blaj. Barbatul avea multiple comorbiditati și a fost confirmat pozitiv in 28 august. stire in curs de actualizare. Citește Un nou deces…