- Un tata singur din Rusia a fost arestat aparent in legatura cu un desen anti-razboi facut de fiica sa adolescenta, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un barbat din Bucuresti, cunoscut drept membru al Miscarii de Integrare Spirituala in Absolut (MISA) , a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a violat, in repetate randuri, o fata de 11 ani din judetul Valcea. El a fost prins dupa ce a contactat-o pe copila cerandu-i sa mearga acasa la el, in…

- Biroul de Informare si Relatii Publice din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad informeaza ca a fost dispusa arestarea preventiva fața un barbat care... The post Aradean arestat preventiv, dupa ce și-a violat sora care are handicap appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Un adolescent de 15 ani a fost arestat preventiv pentru 20 de zile, fiind acuzat ca ar fi violat un baiat de 7 ani, cu care era prieten. Teribila fapta a avut loc in orașul Petrila, județul Hunedoara, la domiciliul victimei, in timp ce mama copilului de 7 ani era plecata la un magazin din […] Source

- Un adolescentul de 17 ani care ar fi violat o fata de 15 ani in toaleta mall-ului situat pe Bulevardul George Cosbuc din municipiul Galati a fost arestat preventiv, a anuntat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Conform sursei citate de Agerpres, politistii din cadrul Serviciului…