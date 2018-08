Stiri pe aceeasi tema

- ”Ati reusit sa ne-nvrajbiti! Din spate ura ne impinge!” este o parte din mesajul in versuri scris pe o retea de socializare de un jandarm din Prahova. Florin Todoran, cunoscut printre colegii sai drept ”jandarmul poet”, spune ca a fost socat violenta protestelor care au avut loc la Bucuresti, iar evenimentele…

- Un nou protest are loc azi in Piata Victoriei din Capitala, unde sunt deja cateva zeci de persoane. Manifestatia nu a fost lipsita de incidente, o persoana urmand sa fie dusa la sectia de politie dupa ce cativa protestatari au ...

- Mii de romani din tara si din strainatate s-au mobilizat pentru a participa la mitingul de vineri, 10 august, din Piata Victoriei din Capitala. Ei cer demisia Executivului, nemultumiti de modul de guvernare al social-democratilor si de decizile luate de acestia privind legile justitiei si Codurile penale,…

- Zeci de mii de romani din tara si din strainatate s au mobilizat pentru a participa la mitingul de vineri din Piata Victoriei din Capitala. Pana la aceasta ora, 24 de persoane participante la mitingul diasporei din Piata Victoriei au avut nevoie de ajutor medical, intre acestea fiind trei jandarmi raniti…

- Cateva sute de manifestanti au protestat in Piata Victoriei din capitala, pentru a doua seara, indemnand la nesupunere civica si dorind sa blocheze accesul in zona, in semn de opozitie fata de modificarea Codului penal. Mitingul a fost convocat pe Facebook de mai multe grupuri civice.

- Ministrii de externe de la Atena si Skopje au semnat duminica acordul pentru redenumirea Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord, punand astfel capat unui conflict diplomatic vechi de 27 de ani. Premierul grec Alexis Tsipras, si omologul sau macedonean, Zoran Zaev, au anuntat saptamana…