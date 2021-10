Stiri pe aceeasi tema

- Un ofiter din cadrul unei unitati militare a MAI din judetul Galati a fost arestat preventiv dupa ce, pe fondul geloziei, a provocat un incendiu care a distrus noua masini aflate in parcarea unui bloc din municipiul Galati, informeaza, miercuri, Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Iasi,…

- Un iesean gelos a sunat la politie sa anunte ca fosta iubita a fost rapita. Dupa ce au facut verificari, politistii au aflat ca femeia se afla in casa noului iubit, insa nu era lipsita de libertate. In cele din urma, barbatul a fost amendat. Un iesean gelos a sunat la politie sa anunte ca…

- Cinci mașini au ars in parcarea unui bloc din zona centrala a municipiului Galati. Nu se știe inca de unde a izbucnit incendiul, dar este luata in calcul și ipoteza ca focul sa fi fost pus intenționat.

- ​​Un tanar din Baia Mare a provocat un accident mortal dupa ce a confundat o tanara cu iubita sa și a pornit in urmarirea mașinii in care aceasta se afla. La un moment dat șoferul urmarit a oprit mașina pentru ca tanara sa coboare, scrie emaramures.ro . Atunci, șoferul gelos și amicul lui ar fi tabarat…

- Elena Tanase, prietena fotbalistului Ianis Hagi, a fost pusa sub acuzare dupa ce ar fi provocat un accident cu implicarea a patru masini, în urma caruia o tânara a ajuns la spital, informeaza The Scottish Sun.Tanase, în vârsta de 22 de ani, conducea un automobil de lux Porsche,…

- Trei persoane au fost ranite astazi, in urma unui accident rutier in lant produs pe DN 26, in judetul Galati, din cauza nepastrarii distantei corespunzatoare in mers. Traficul a fost blocat peste 45 de minute.

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati, in urma verificarilor la fata locului, politistii au stabilit ca accidentul s-ar fi produs pe fondul neasigurarii la schimbarea directiei de mers, fiind implicate trei autoturisme, doua dintre acestea aflate in trafic si unul parcat in afara…

- Autoritatile din Braila si Galati intervin, miercuri seara, pentru a indeparta efectele furturnilor, fiind inregistrate zeci de apeluri la 112. Oamenii reclama copaci cazuti pe masini, pe carosabil sau pe cabluri, dar si inundarea unor strazi, informeaza News.ro . In Braila, furtuna violenta a durat…