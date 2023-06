Un jandarm din București și-a violat fiica timp de doi ani. Mama copilei știa, dar nu a oprit abuzurile Un jandarm din București și-a violat fiica timp de doi ani. Cercetarile au aratat faptul ca mama copilei cunoștea calvarul la care era supusa minora, insa nu a oprit abuzurile soțului ei. Un jandarm din București și-a violat fiica. Mama acesteia știa totul Cazul halucinant a ieșit la iveala anul trecut, in luna decembrie, atunci cand a fost facuta sesizarea la Poliție. Barbatul, in varsta de 46 de ani, a abuzat-o pe fiica sa vitrega vreme de doi ani. Totul a inceput cand minora avea 13 ani. Ororile au incetat dupa ce o femeie a mers la Secția 25 a Capitalei și le-a povestit polițiștilor chinul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

