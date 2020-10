Stiri pe aceeasi tema

- Odata vindecat, maiorul Ene Nicolae din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița s-a prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguina Dambovița pentru a dona plasma The post Jandarm dambovițean donator de plasma dupa ce s-a vindecat de COVID-19 first appeared on Partener TV .

- Un numar de 24 de persoane, din judetul Gorj, care s-au vindecat de COVID-19 au donat, pana acum, plasma, la nivel local urmand sa fie demarata o campanie cu privire la importanta donarii de plasma convalescenta, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului, Corina Belteu,…

- Primarul comunei Poșta Calnau, Sorin Munteanu, se numara printre buzoienii care au facut nobilul gest de a dona plasma convalescenta pentru tratamentul bolnavilor de coronavirus aflați in stare grava. Astazi, șeful administrației din Poșta Calnau a fost la Centrul de Transfuzie Sanguina Buzau, unde…

- Seful Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Arges, colonelul Gheorghe Lupescu, diagnosticat cu COVID-19 la jumatatea lunii iulie si care s-a vindecat, a donat, miercuri, plasma pentru tratarea pacientilor infectati cu SARS-CoV-2. El face apel la cetateni sa doneze sange sau plasma pentru a contribui…

- Ozana Barabancea (51 ani), membru al juriului in show-ul „Te cunosc de undeva“, de la Antena 1, a decis sa sara in ajutorul pacientilor cu forme grave de COVID-19. Vedeta a mers la Centrul de Transfuzie Sanguina (CTS) Bucuresti si a donat plasma.

- Mai multi angajati ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt care s-au vindecat de COVID-19 au donat sange, marti, la Centrul de Transfuzii Slatina, pentru a se obtine plasma in vederea tratamentului pacientilor infectati cu noul coronavirus, a informat purtatorul de cuvant al institutiei,…

- Un tanar de 33 de ani din Targoviste a povestit cum nu a putut sa doneze plasma, intrucat nu si-a permis sa plateasca cele doua teste de coronavirus, care i s-au cerut la Centrul de Transfuzii. Tanarul din Targoviste a povestit ca a fost externat pe baza unor analize de sange si nu avea cele doua teste…