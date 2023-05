Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav pe DJ 711 Comișani, doua persoane ranite, pompierii au fost solicitați sa intervina in cazul unui accident rutier produs in localitatea Comișani. Pentru gestionare situației de urgența a intervenit Detașamentul Targoviște cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD, iar SAJ DB…

- Vineri de dimineața, un jandarm dambovițean, care se deplasa cu autoturismul personal spre serviciu, a intervenit la un eveniment rutier produs pe DJ 711 Bujoreanca – Ulmi, la intrarea in localitatea Comișani. In incercarea de a evita un caine, mașina din fața sa a parasit partea carosabila și s-a rasturnat…

- Merita tot respectul ! Jandarmul sergent-major Dan Marius a fost omul potrivit la locul potrivit, in aceasta dimineața, un jandarm dambovițean, care se deplasa cu autorturismul personal spre serviciu, a intervenit la un eveniment rutier produs pe DJ 711 Bujoreanca – Ulmi, la intrarea in localitatea…

- Accident pe calea ferata, nu departe de Timișoara, joi seara. O mașina a fost izbita de un tren la o trecere peste linii in zona silozurilor de la Carani, potrivit pressalert.Este vorba despre garnitura IR 1833 Iași – Timișoara Nord, al carei mecanic de locomotiva a franat rapid cand a observat autoturismul.Din…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurala Matasaru au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca fiul acesteia, in varsta de 14 ani, din satul Merii, a plecat voluntar de la domiciliu, fara a mai reveni. In urma sesizarii, au fost alcatuite echipe de cautare formate din polițiști,…

- La Cojasca, in satul Iazu, un tanar și-a pierdut viața dupa ce a s-a rasturnat cu motocultorul intr-un canal , medicii au facut tot ce le-a stat in putere, insa barbatul nu a raspuns la manevrele de resuscitare. Din primele date, duminica seara, un barbat, in varsta de 23 ani, in timp ce se deplasa…

- Doi romani sunt eroi in Italia. Au salvat viata unei femei care cazuse cu masina intr-un canal de irigatii si era la un pas sa moara inecata. Dupa ce au scos-o din automobil, si-au riscat viata inca o data. I-au adus la mal geanta cu actele, banii si telefonul, in timp ce italienii se uitau la ei si…

