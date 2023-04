Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali este convins ca nu va avea probleme in dosarul in care va fi judecat pentru ca a participat, in anul 2018, la referendumul pentru familie. Patronul FCSB a fost trimis in judecata și ii acuza pe procurori ca vor sa-i faca „zile negre”. Gigi Becali nu are nicio grija privind dosarul votului…

- ■ cel mai mic dintre copii are 4 ani, iar cel mai mare 16 ani ■ copiii declara ca au gasit medicamentele aruncate la tomberoanele cu gunoi ■ dupa ce au fost consultați și tratați la Secția de Pediatrie, minorii au fost externați ■ Ambulanța Neamț a adus la CPU al Spitalului Municipal de Urgența […]…

- Domnul Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean, s-a grabit in acest an cu alocarile bugetare pentru localitațile județului Neamț, care daunazi se faceau la finele anului, in lunile septembrie și decembrie. Va este teama, domnule Arsene, ca banii nu vor ajunge unde trebuie daca-i imparte altcineva?…

- Deputatul USR Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, acuza Guvernul ca vrea sa infiinteze noi companii de stat pentru „smecherii sistemului”, atragand totodata atentia asupra faptului ca in prezent exista peste 1.400 de companii de stat. „Dupa scandalul Romarm al fabricii de maști din pandemie,…

- Deea și Dinu Maxer formeaza un cuplu de 18 ani, au doi copii impreuna și una dintre cele mai solide relații din showbiz. De-alungul timpului, cei doi au avut o casnicie discreta, insa nu au ezitat sa iși arate dragostea unul fața de altul, public. Acum, cu ocazia aniversarii relației lor, Dinu a transmis…

- Aproape ca nu mai este roman sa nu se planga ca polițiștii nu mai par sa fie de partea legii. Ba traficul e prea aglomerat, ba crește numarul infracțiunilor, un lucru e cert, poliția e depașita. Insa, cand oamenii legii sar sa apere cetațenii in timpul lor liber, judecatorii nici nu ii apara. I s-a…

- Judecatoria Moinești l-a condamnat pe Valentin Diaconu, unul dintre participanții la ocuparea cimitirului eroilor de la Valea Uzului, la plata unei amenzi și a daunelor materiale pentru deteriorarea camerei de filmat folosite de echipa de corespondenti la Miercurea Ciuc a televiziunii publice din Ungaria,…

- Un roman are caldura in casa fara sa plateasca nimic. Bucuros ca nu a fost nevoit sa scoata bani in plus din buzunare, a decis sa impartașeasca secretul cu mai mulți utilizatori online. E la indemana multora, insa nu a fost privit cu ochi buni de toata lumea. O parte dintre internauți au atras atenția…