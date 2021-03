Un jandarm a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind acuzat de procurorii Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti ca si-a batut partenera de viata si a lovit alte doua femei. In acelasi dosar, este cercetat un alt jandarm, acuzat ca l-a ajutat pe primul sa arunce o substanta chimica pe masina concubinei. Conform unui comunicat remis miercuri, Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de doi jandarmi sub aspectul savarsirii infractiunilor de violenta in familie, distrugere, incalcarea ordinului de…