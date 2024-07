Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm din Bihor a salvat viata unui bebelus, care se inecase cu lapte. Romeo Jarca a auzit strigatele disperate a doua femei, mama si bunica micutului, si a intervenit de urgenta.Romeo Jarca era in timpul liber, sambata, cand a auzit tipete venind din departare. El a urcat in masina, pornind la…

- Un jandarm din Bihor a salvat viața unui bebeluș, care se inecase cu lapte. Romeo Jarca a auzit strigatele disperate a doua femei, mama și bunica micuțului, și a intervenit de urgența.Romeo Jarca era in timpul liber, sambata, cand a auzit țipete venind din departare.

- Un jandarm din Bihor a salvat viața unui bebeluș, care se inecase cu lapte. Romeo Jarca a auzit strigatele disperate a doua femei, mama și bunica micuțului, și a intervenit de urgența. Romeo Jarca era in timpul liber, sambata, cand a auzit țipete venind din departare. El a urcat in mașina, pornind la…

- FOTO | ACCIDENT in Alba Iulia: Coliziune intre doua mașini, in zona giratoriului de intrare in Barabanț ACCIDENT in Alba Iulia: Coliziune intre doua mașini, in zona giratoriului de intrare in Barabanț Un accident rutier a avut loc joi, in jurul orei 12.00, in Alba Iulia. Doua mașini s-au ciocnit in…

- Numarul accidentelor rutiere a crescut anul trecut cu aproape 1000 de asemenea nedorite evenimente, potrivit celor mai recente date publicate de Statistica. Citește și: Copil de 8 ani, cazut din telescaun in stațiunea Straja. Era insoțit tot de un minor In 2022, accidentele rutiere au provocat moartea…

- O clipa de neatentie din partea adultilor a fost de ajuns ca baietelul sa bea dintr-o sticla in care se afla benzina. Incidentul a avut loc in comuna gorjeana Danesti, acolo unde baietelul de cinci ani locuieste cu parintii.

- Un copil de 8 ani are rani la o mana, dupa ce a fost atacat de un urs, sambata, in localitatea Albești, județul Argeș, anunța IPJ Argeș.”In timp ce se afla pe raza localitații Albești, un minor de 8 ani a fost atacat de un urs, in momentul in care a incercat sa il hraneasca, din interiorul autoturismuluiMinorul…

- Hranirea corecta a unui bebeluș este esențiala pentru creșterea și dezvoltarea sanatoasa a acestuia. Unul dintre aspectele cheie ale nutriției infantile este asigurarea unei cantitați adecvate de lapte praf. Insa, stabilirea acestei cantitați poate fi o provocare pentru parinți, deoarece fiecare bebeluș…