- Un chirurg italian și-a ascuns iubita in portbagaj pentru a se sustrage controalelor de coronavirus in drum spre petrecerea fiului sau, dupa care a postat imaginile pe Instagram, anunța MEDIAFAX.Un chirurg din Verona și-a ascuns iubita in portbagajul mașinii pentru a se sustrage controalelor…

- Crima infioratoare . Un tanar de 28 de ani, asistent medical, si-a ucis iubita, medic, crezand ca l-a infectat cu coronavirus.foto Un italian de 28 de ani, asistent medical, a sunat la poliție și a anunțat ca și-a ucis iubita de 27 de ani, medic, suspectand ca aceasta l-a infectat cu coronavirus. Oferta…

- Primul pacient infectat cu Covid-19, in Italia, un barbat in varsta de 38 de ani, a fost externat, marți, dupa ce timp de o luna de zile a fost internat in stare grava. Medicii spun ca acesta s-a vindecat de Covid-19.Individul a petrecut 18 zile la Terapie Intensiva, conectat la aparate care il ajutau…

- Anchetatorii verifica daca, inainte de a fi confirmata infectarea cu COVID-19, puteau fi luate masuri suplimentare in ceea ce privește prevenirea raspandirii bolii. Citiți mai multe informații pe realitateadinjustitie.net

- Primarul comunei Prigoria a declarat ca tanarul infectat cu coronavirus este Sergiu Sgurescu, in varsta de 25 de ani, din localitate. ”Rezultatele celorlalți membri ai familiei sunt negative, numai pentru baiat testul este pozitiv. așteptam ambulanța sa fie transportat la București. Ceilalți Raman…

- Au aparut noi informații in cazului italianului care a fost depistat pozitiv cu coronavirus de autoritațile din Italia dupa ce a fost in Romania, relateaza Antena3. Potrivit unor surse, și partenera lui...

- Cetateanul italian internat la Spitalul Judetean Sibiu, dupa ce a fost preluat de la aeroport de ISU, cu stare febrila, nu este infectat cu coronavirus, arata rezultatele analizelor facute la Timisoara potrivit news.ro."Va informam ca rezultatul analizelor de laborator efectuate la Timisoara…

- Un barbat infectat cu coronavirus a fost in vizita in Romania weekend-ul trecut. Omul de 71 de ani s-a prezentat la spital, la revenirea in Italia, in regiunea Rimini, intrucat s-a simțit rau.