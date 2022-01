Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 44 de ani din Sebeș, care in seara zile de 30 decembrie 2021, a incercat sa-si ucida, cu un cuțit, sotia si fiica a primit mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile. Printr-o decizie a Judecatoriei Sebes, M. H. avea interdictie sa se apropie de sotie si cei trei copii…

- O mama și fiica ei au fost atacate cu un cuțit de catre tatal familiei. Polițiștii din Sebeș anunța ca joi seara au fost sesizați ca o femeie și fiica acesteia, din Sebeș, ar fi fost victimele unor fapte comise cu violența. Primele cercetari au aratat ca un barbat de 44 de ani, care avea […] Articolul…

- In sentința care a fost publicata si pe portalul Tribunalului Bihor, pe langa pedeapsa principala, Kover are interdictie de a mai purta vreo arma, de a se apropia de locuinta ori locul de munca ale victimei sale timp de cinci ani dupa ispasirea pedepsei si a fost obligat la cheltuieli judiciare de 3.000…

- Trupul femeii a fost gasit in dormitor, luni, cu mai multe rani produse prin injunghiere.Aceasta avea 50 de ani și locuia impreuna cu un italian in varsta de 56 de ani. Barbatul a fost arestat la cateva ore dupa descoperirea cadavrului, fiind principalul suspect, dupa ce politistii i-au localizat telefonul…

- Ies la iveala detalii cutremuratoare in cazul criminalului din Neamț care și-a injunghiat cei doi bebeluși gemeni, dar și pe soția sa. Potrivit ultimelor informații, barbatul ar fi incercat sa o omoare pe partenera lui in somn, insa aceasta a reușit sa scape și sa iasa pe hol, moment in care femeia…

- Judecatorii ploiesteni au majorat pedeapsa cu inchisoarea in cazul milionarului campinean Mihai Tufan, care a incercat sa-si omoare partenera de afaceri cu mai multe lovituri de cutit, in primavara anului 2020.

- Și-ar fi amenințat soția cu care se afla in proces de divorț. Barbat de 48 de ani, din județul ALBA, s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție Și-ar fi amenințat soția cu care se afla in proces de divorț. Barbat de 48 de ani, din județul ALBA, s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție Un barbat…